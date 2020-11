Obľúbená moderátorka a influencerka Jasmina Alagič Vrbovská sa rozhodla pre veľkú zmenu. Pre svoju malú lásku vytvorila spolu so známou bytovou dizajnérkou jeho nové detské kráľovstvo. Waw, to je ale nádhera!

Jasmina sa spojila s interiérovou dizajnérkou Simonou Šándorovou, ktorá dizajnovala byty či domy mnohým známym tváram slovenského šoubiznisu. O jej služby prejavila záujem aj samotná mamička, a s výsledkom je maximálne spokojná! Inšpirovať sa nechali motívmi džungle. Interiér už na prvý pohľad vyráža dych!

"Viete kde sme? V Sanelkovej izbe. Toto je zhmotnenie môjho sna pre nášho syna. A zhmotnila ho práve ona. Z jedného sedenia, kde som jej povedala ako veľmi túžim prepojiť ho s prírodou a zvieratami vznikla táto džungľa ktorá ma množstvo ďalších úžasných vecí ako sú na fotke ale už som Vás tým nechcela moc spamovat. A áno, za pomoci nenormalnych profíkov ktorých má vo svojom tíme mu do izby postavili aj strom do ktorého sa dá skryť, to som fakt odpadla. Prosím neberte to, že sa nejako chcem "vystatovať" izbou, skôr som sa chcela pochváliť tým, že poznám takého človeka ako je ona. Takže ak Vám pri zariaďovaní bude niekto tvrdiť, že to sa nedá tak mi verte, že pod jej rukami sa všetko dá a že hranice fantázie neexistujú," napísala pod fotografiou, ktorá zachytáva Sanelovu detskú izbu.

