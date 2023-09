Jaromír Soukup je na Agátu Hanychovú poriadne nahnevaný. Aký má na to dôvod? Čítajte ďalej.

Agáta a Jaromír tvorili pár rok a pol. Spolu majú dcérku Rozárku. V posledných dňoch sa už stihli aj rozísť. Agáta najprv vravela, že je medzi nimi všetko v najlepšom poriadku, no po pár dňoch nakoniec predsa len oznámila rozchod, o ktorom sa polemizovalo už dlhšie.

No a to nie je celkom po chuti Jaromírovi. Nesúhlasí s tým, že sa Agáta o rozchode vyjadrila na Instagrame bez jeho súhlasu. To, že bude podávať takéto vyhlásenia bez neho rozhodne nečakal.

Agáta si z Jaromíra však ťažkú hlavu nerobí. Vraj sa jej konečne uľavilo, lebo už nechcela ďalej klamať. Je rada, že sa vzťahu s Jaromírom zbavila, keďže bol pre ňu poslednú dobu toxický. Momentálne myslí hlavne na svoje tri deti. Dokonca si zmenila aj účet na Instagrame, ktorý je momentálne "súkromný".

