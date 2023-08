Jaro Slávik sa ak porotca v talentovej súťaži objaví aj tento rok. Už ale s novým imidžom.

Neodmysliteľnou súčasťou úspešnej šou Česko Slovensko má talent je porotca Jaro Slávik, ktorý výkony súťažiacich hodnotí od úplného začiatku a nesmie chýbať ani v najnovšej sérii.

Šou Česko Slovensko má talent na obrazovkách televízie JOJ už odštartuje už o pár týždňov. Za roky jej vysielania sme spoznali stovky rôznych talentov a mnohí z nich prerazili natoľko, že sa svojím nadaním normálne živia.

„Ja mám odťažitý vzťah k televíznej sláve. Neprežívam to tak, ako by som to asi mal prežívať. Zároveň si uvedomujem, čo by za to mnohí dali, keby tam mohli tak dlho byť. Je to fantastické, nevysloviteľné, som vďačný za túto príležitosť. Ale zároveň sú tu ľudia, čo objavujú spôsob, ako letieť na Mars. Bavíme sa o televíznej šou, ale vo svete sú stále vojny aj v 21. storočí. Takže, mám k tomu ambivalentný postoj,“ povedal v rozhovore pre joj.sk.