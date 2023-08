Mala veľmi ťažký život, ktorý odštartovala desivá rodinná tragédia.

Ako píše Šarm, Janu Šulcovú zničil rozvod s manželom Oldřichom Víznerom. Jana Šulcová mala krásny, ale zároveň veľmi ťažký život. Kvôli exmanželovi Oldřichovi Víznerovi prepadla alkoholu a depresiám. Oba tieto problémy sa na jej tele a zdraví fatálne podpísali. Všetko sa začalo v roku 1983, kedy Oldřichovi Víznerovi pred očami uhorel na dovolenke na talianskom ostrove Elba brat Vladimír (†43), ktorému vtedy buchol pred tvárou campingový varič. Jana s Oldřichom odišli v roku 14983 na dovolenku. Spolu s nimi sa pod stan vydal aj hercov brat s manželkou Johankou. „O naše dcérky Rózu s Terezkou bolo dobre postarané a my sme sa s Oldom k Tyrhénskemu moru strašne tešili. Zbalili sme stany, liehové variče, konzervy a vyrazili ešte s Vladimírom a Johankou za dobrodružstvom,“ rozprávala Šulcová.



Na pobreží mora si postavili stany a tešili sa na romantické večery. „Boli sme hladní a my s Johankou sme na prenosnom variči začali pripravovať večeru. Mali sme chuť na kávu a tak Vladimír išiel inštalovať druhú plynovú bombu,“ spomínala herečka a zasekol sa jej zrazu hlas. Vladimír bol totiž nešika, bomba sa mu v rukách vznietila, on začal horieť a s obrovským krikom a paralyzovaný bolesťou bežal do mora. Bolo už však neskoro.

„Bola to hrôza. Vladimíra letecky previezli do nemocnice v Pise, kde žil ešte dlhých šestnásť dní. Chodili sme za ním a ja som videla, ako z Oldu odchádza deň po dni viac a viac život. Zrútil sa nám, ale snažil sa kvôli bratovi stále držať,“ opisovala Šulcová. Keď potom, napriek všetkej starostlivosti lekárov, Vladimír zomrel, zo slávneho Saturnina Víznera sa stal iný človek. Životnú traumu si začal riešiť po svojom a útechu hľadal v náručí cudzích žien. „Manželstvo začalo troskotať, nebola z toho cesta von a za päť rokov sme sa rozviedli. A v tej chvíli bol zase amen so mnou,“ priznala Šulcová, ktorá traumu z rozvodu začala riešiť alkoholom a antidepresívami, až si totálne zničila zdravie.