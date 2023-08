Aj keď sa to možno nezdá, aj Ivana bojuje s nedokonalosťami, no nepripúšťa si ich a veľmi šikovne ich vie zakryť a zamaskovať. Každopádne, fanúšikovia sú unesení z jej pozadia.

Ivana Gáborík síce po pôrode vyzerá skvelo, mnohé ženy a aj my, obdivujú jej tvary a to, ako sa jej telo rýchlo spamätáva. Avšak aj ona rieši veci a problémy, ktoré majú aj stovky ďalších iných matiek.

Môže sa zdať, že sa to štíhlym aktívnym ženám, ktoré cvičili pred aj počas tehotenstva nemôže stať, ale opak je pravdou. Postihuje každého, aj mužov. Ivana to už začala riešiť, lebo existujú špeciálne cviky, ktoré vedia pomôcť. „Včera som si dala záväzok, že každý deň si nájdem aspoň 15-20 minút na cvičenie, ktoré bude zamerané na diastázu. Na rehabilitácii s fyzioterapeutkou sme prešli rôzne cvičenia a ich správne technické prevedenie. Pokiaľ sa mi bruško neupraví, tak sa chcem vyhnúť iným cvičeniam so závažím, aby sa mi diastáza nezhoršila,“ napísala svojho času na Instagrame.

V letných mesiacoch sa problém naučila maskovať a nerobiť si z neho veľkú hlavu. ,,Už štvrté leto iná postava, iná konfekčná veľkosť. Po dvoch pôrodoch preferujem plavky s vysokým pásom alebo celé. (diastáza, hernia a uvolnená koža … chce to všetko čas, ale nateraz sa cítim pohodlne takto)."