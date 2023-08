„Keby som mala len sedieť doma a čakať na manžela, nebola by som šťastná. Som akčný typ ženy,“ hovorí Ivana Gáborík. Prezradila nám svojho času Ivana.

Ivana síce kariéru tanečnice zavesila na klinec, no rozhodne jej tanec v krvi zostal naďalej. Rovnako tak sa stará o rodinu, manžela a krásne dcérky, fanúšikovia na sociálnych sieťach ju milujú aj vďaka jej praktickým tipom a trikom z kuchyne, o ktoré sa vždy rada podelí.

,,Láska ide cez žalúdok. A ja varím veľmi rada. Na Slovensku sme zvyknutí, že hlavné jedlo je obed, ale Američania zaň považujú večeru. My sme sa tomu prispôsobili. Preto sa snažím každý večer niečo teplé uvariť. Pre mňa to však nie je len o jedle, beriem to ako spoločne strávený čas. Je to naša chvíľa, keď sa obaja môžeme po celom dni porozprávať," povedala nám tanečnica.

Okrem toho, po pôrode vyzerá skvelo, mnohé ženy a aj my, obdivujú jej tvary a to, ako sa jej telo rýchlo spamätáva. Aj keď, ako sama priznala, trpí diastázou, nie je to nič, čo by nezvládla. „Včera som si dala záväzok, že každý deň si nájdem aspoň 15-20 minút na cvičenie, ktoré bude zamerané na diastázu. Na rehabilitácii s fyzioterapeutkou sme prešli rôzne cvičenia a ich správne technické prevedenie. Pokiaľ sa mi bruško neupraví, tak sa chcem vyhnúť iným cvičeniam so závažím, aby sa mi diastáza nezhoršila,“ napísala na Instagrame.