Záber vyvolal poriadnu pozornosť. Toto sa nedá prehliadnuť!

Nášho premiéra všetci dobre poznáme a vieme, že jeho prejavy končia aj na sociálnych sieťach, kde naposledy pridal fotografiou zo zákulisia so známou moderátorkou Jankou Hospodárovou. ,,Do Markízy som prišiel a takúto krásnu Kočku som tam v maskérni našiel," polichotil známej kráske. No čo zrejme nečakal bol hnev samotných fanúšikov. ,,Igor, ide ti to super! Sám si nedodržiavaš odsupy, ktoré navrhuješ. Obmedziť kontakt s ľudmi? Výborne! Budem na teba myslieť, keď budem od zajtra zase sedieť v práci 2 metre od niekoho permanentne v rúšku," na Istagrame napísala istá žena. ,,To nemyslíš vážne! Kde je 2 metrový odstup? My si v kostole nesmieme ruky podať a on objíma cudziu ženu. Igorko, kazíš si to," pridávali sa aj ostatní.