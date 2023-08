Exmanželka bývalého amerického prezidenta a rodáčka zo Zlína Ivana Trump zomrela náhle po páde zo schodov uplynulý rok v júli. A hoci od jej smrti až tak veľa času neprešlo, na jej hrob je dnes žalostný pohľad. Donald akoby sa oň ani nestaral.

Je to už viac ako rok, čo Ivana Trump zomrela na zranenia, ktoré utrpela pri páde zo schodov, a jedna z najväčších záhad okolo jej smrti zostáva nevyriešená, píše denník Plus JEDEN DEŇ. Bývalá manželka Donalda Trumpa a matka ich troch detí - Donalda, Ivanky a Erica - bola známa svojím opulentným štýlom. Z dodnes neznámeho dôvodu bola však napokon pochovaná v jednoduchom hrobe v Trump National Golf Club v Bedminsteri v New Jersey, ktorý magnát kúpil celé desaťročie po ich rozvode, čo pre Ivanu zdanlivo nemalo žiadny zvláštny význam.

Ivana Trump na titulke časopisu Vanity Fair v máji 1992. Tak chcela, aby si ju všetci pamätali... Zdroj: Getty Images

Denník Daily Mail cez víkend informoval, že Ivanin hrob je teraz navyše sotva viditeľný. Od piatka 11. augusta bol hrob uzavretý páskou, čo bránilo priaznivcom priblížiť sa k oblasti, aby jej vzdali úctu. Fotografie získané denníkom navyše zobrazujú hrob zosnulej Trumpovej v otrasnom stave. Tráva pokrýva okraje jednoduchej plakety s jednoduchým nápisom „IVANA TRUMP“ a s dátumom jej narodenia a úmrtia. Na hrobe sú hnedé fľaky od trávy a blízko náhrobného kameňa rastie burina.

Daily Mailu sa podarilo získať aj stanovisko k zlému stavu hrobu zosnulej Trumpovej. Celé to však akosi smrdí. Zástupca totiž uviedol, že „predseda Trumpa povedal, že pôda a základ potrebujú čas, aby úplne stuhli, vtedy sa použije väčší náhrobný kameň“. Nelogické vysvetlenie však neobjasňuje dôvod, prečo je hrob Trumpovej rok po jej smrti v žalostnom stave zarastený burinou.

V súvislosti so zverejnenými fotografiami sa internetom začali šíriť aj zábavné konšpiračné teórie, podľa ktorých sa v hrobe pozostatky Trumpovej nenachádzajú. V hrobe však má byť predsa len niečo pochované. Podľa konšpirátorov tam totiž Trump namiesto Ivaniných pozostatkov zakopal tajné dokumenty. Konšpiračnej teórii nahráva aj fakt, že pri hrobe matky sa nepristavili pri poslednej návšteve sídla ani jej deti. Odfotiť sa s Donaldom na golfovom ihrisku sa však stihli.