Moderátor a stand-up komik Jakub Zitron Ťapák sa len nedávno stal otcom. Najnovšie sa v jeho živote deje ďalšia veľká vec!

So svojou láskou Alexandrou sa dali dokopy v roku 2015. Na jeseň minulého roka nasledovala svadba, v tom čase už nosila Saška pod srdcom vytúžené bábätko. „Dlho sme plánovali, dlho sme sa snažili, aj sa nedarilo. Aj sme boli na klinike a nakoniec sa podarilo, zamiesili to tam za nás,“ povedal bez okolkov Zitron s tým, že nešlo o umelé, ale o asistované oplodnenie.

Jakub je známy tým, že nemá problém hovoriť nahlas aj o témach, ktorým sa mnohí vyhýbajú. Viac ako sedemročné skúsenosti so stand-upmi pretavil do špeciálu, v ktorom si diváci jedine na Voyo môžu vychutnať jeho jedinečným humorom nabité, výnimočné predstavenie.

Jakubove vystúpenie už teraz nájdete exkluzívne len na VOYO Zdroj: VOYO

Nový Voyo Špeciál sa nevyhýba ani témam ako sú rečové vady, verejné záchody, nevhodné myšlienky a čerstvé rodičovstvo. A ako môžete byť pri Zitronovi zvyknuté, je to tvrdé a nekompromisné, ale aj citlivé a empatické. Skrátka, od srdiečka :)

„Ponuke na veľký stand-up špeciál som sa veľmi potešil. Pre komika to znamená úplne najviac. Je to niečo, pre čo pracujeme a zbierame ten materiál. Zároveň je to aj veľká výzva a pocta, že mi Voyo dalo takúto príležitosť, že mi ľudia verili a že sme to dokopali do úspešného konca,“ hovorí Jakub Zitron Ťapák, ktorý priznáva, že kvalitné hodinové stand-up vystúpenie sa pripravuje naozaj dlho. „Je to niečo, čo človek musí napísať, vyskúšať, prepísať a znovu vyskúšať. Tento proces niekedy trvá týždeň, niekedy mesiac, niekedy pol roka,“ dodáva. Celý špeciál už teraz nájdete exkluzívne na Voyo.