Herečka koncom augusta oslávila 50. narodeniny. K anorexii to mala iba na skok!

Ešte na konzervatóriu jej profesor povedal, že musí nutne schudnúť. Trvalo jej dlho, kým pochopila, že keď schudne pár kíl, tak na hereckom talente jej to nepridá. Nebezpečnej anorexii utiekla z lopaty na poslednú chvíľu!

„Mama nás zvykla biť mokricou, teda mokrou handrou. Keď sme už boli väčšie, takmer vždy sme pri bitke dostali záchvat smiechu, čiže to vyzeralo tak, že mama nás naháňala okolo stola a my sme sa šli pocikať od smiechu,“ zaspomínala si Soňa so sestrou Zuzanou v relácii Zlaté časy.

Sestry Norisové Zdroj: Archív

Obe sestry sú herečky a rodičia ich už odmala zamestnávali rôznymi krúžkami. Obe mali nadanie na spev a Soňu to priviedlo až na konzervatórium. Práve tam sa stretla s komentárom profesora, ktorý bol na hrane. Povedal jej, že by mala schudnúť a mladej Soni to obrátilo život hore nohami a hrozne sa jej to vtedy dotklo.

Mladé dievča si zaumienilo, že musí hneď schudnúť. Pre SME prezradila, že v tom období jedla iba obyčajný melón a rybu. Začala taktiež veľa cvičiť a jazdiť na bicykli. „A naozaj sa mi podarilo schudnúť veľa, veľa kíl. Dokonca som si k tomu pomáhala zvracaním, až tak ďaleko to došlo. Keď už moje prestalo zvládať spracovávať jedlo a zvracala som samovoľne, tak som sa zľakla a povedala som si, stačí. Prišlo spamätanie sa a podarilo sa mi z tohto kolotoča vystúpiť“ prezradila Soňa Norisová, ktorá to k anorexii nemala ďaleko. Stačí jeden nevhodný komentár a poznámka na váhu a nejedno dievča sa môže dostať do neľahkého a nebezpečného boja s poruchou príjmu potravy. SOŇA NORISOVÁ V NAŠEJ GALÉRII TU!