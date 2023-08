Vyrastal na predmestí Paríža s rodičmi, ktorí emigrovali z Afriky, a so 7 súrodencami. Neštudoval herectvo, napriek tomu dnes patrí k hereckej špičke.

Poznáte ho ako džentlmenského zlodeja Lupina z rovnomenného hitu na Netflixe či svojrázneho ošetrovateľa vo filme Nedotknuteľní. Práve za túto rolu si v roku 2012 vyslúžil cenu Cézar pre najlepšieho herca a to ho doslova vystrelilo medzi hviezdy filmového plátna a televízie. Pred dvomi rokmi ho magazín Time zaradil medzi sto najvplyvnejších osobností sveta a jeho majetok sa odhaduje na niekoľko miliónov dolárov. O takejto kariére sa Omarovi v mladosti ani nesnívalo.

Omar sa narodil ako štvrté z ôsmich detí senegalskému otcovi a matke z Mauritánie. Zdroj: Facebook Omar Sy

Jeho pôvod a podmienky, v ktorých vyrastal, tomu vôbec nenasvedčovali. Sy pokoril všetky predsudky a dokázal sebe aj svetu, že má na viac, než sa od chlapca z rodiny migrantov očakáva. Aké boli jeho začiatky a ako sa dostal z chudobnej okrajovej štvrte Paríža až do Hollywoodu?

V Paríži ma pozná veľa ľudí. Dnes, keď ma stretnú, majú automaticky úsmev na tvári, no nie vždy to tak bolo. Omar Sy

Chlapec z chudobnej štvrte

Omar sa narodil ako štvrté z ôsmich detí senegalskému otcovi a matke z Mauritánie. Jeho rodičia pochádzajú z nomádskeho afrického kmeňa Fulani, ku ktorému sa herec otvorene hlási a hovorí tiež domorodým jazykom pulaar. Rodičia ešte pred jeho narodením emigrovali do Francúzska, kde žili v skromných podmienkach v nájomnom bytovom dome, aké sú v okrajových štvrtiach Paríža určené pre prisťahovalcov a chudobných občanov.

Mladý Sy sa často stretával s rasizmom a ponižovaním. Zdroj: Getty Images

Tam vyrastal aj Omar a napriek tomu, že peňazí nikdy nemali nazvyš, tak jeho otcovi, ktorý pracoval v autodielmi, a mame, ktorá si privyrábala ako upratovačka, záležalo na tom, aby ich deti študovali. Mladý Sy sa často stretával s rasizmom a ponižovaním. Ľudia sa ho dokonca báli, pretože už ako tínedžer bol veľmi vysoký, pôsobil mohutne a ako africký černoch to nemal na predmestí francúzskej metropoly jednoduché. Snažil sa to vraj vždy uhrať s vtipom a humorom jemu vlastným. Rád si zo seba uťahoval, čo mu neraz zachránilo krk. Silnú motiváciu dosiahnuť na najvyššie méty videl vo svojom spolužiakovi zo školy Nicolasovi Anelkovi. Že vám je to meno povedomé? Slávny futbalista, ktorého už v sedemnástich rokoch naverboval londýnsky klub Arsenal, bol Omarov kamarát. Patrili do rovnakej partie a herec naňho dodnes spomína ako na toho chalana, ktorý na sebe makal a z párty odchádzal vždy ako prvý, ak mal na druhý deň tréning. V Anelkovi Omar videl svoj vzor, že aj z chudobných pomerov sa dá vypracovať.

Za stvárnenie svojrázneho opatrovateľa vo filme Nedotknuteľní získal Sy filmovú cenu César pre najlepšieho herca. Zdroj: Apple TV

Film, ktorý všetko zmenil

Keďže bol vždy výrečné a veselé dieťa, ktoré druhých rado rozosmievalo a bavilo, jeho prvé kariérne kroky viedli do rádia, kde začal pracovať po strednej škole. Tam stretol ľudí, ktorí mladého Omara nasmerovali na chodníček, po ktorom kráčal postupne vyššie a vyššie ku hviezdam, akou sa stal napokon aj on sám. V rádiu sa zoznámil s komikom Fredom Testotom, s ktorým vytvorili komediálnu dvojicu a neskôr spolupracovali aj na mnohých televíznych projektoch. Vo Francúzsku sa stali priam legendárnymi ich večerné skeče, ktoré vysielala televízia Canal+ dlhé roky. Boli slávni ako kedysi Noga a Skrúcaný u nás. Omara obsadzovali do rôznych televíznych programov a svoj hlas využil aj v dabingu. Často spolupracoval s filmárskou dvojicou Olivierom Nakachem a Éricom Toledanom, ktorí v ňom videli viac než len komediálny talent. Rozhodli sa napísať mu rolu doslova šitú na mieru vo filme Nedotknuteľní.

