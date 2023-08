Umiestnenie medzi TOP dvadsiatkou nečakal a doslova stratil reč, keď sme sa ho na tento úspech opýtali. Pozrite si jeho zaskočenú reakciu vo videu.

Úspešného herca sleduje na Instagrame 134-tisíc fanúšikov, s ktorými sa delí o bežné zážitky zo svojho života, ale aj z práce. Vďaka svojej popularite sa nedávno ocitol v rebríčku TOP 20 influencerov pre rok 2023 podľa magazínu Forbes. Toto umiestnenie ho milo prekvapilo a ako sám tvrdí, vôbec to nečakal, pretože... JEHO REAKCIU SI POZRITE VO VIDEOROZHOVORE:

Na Instagrame pritom vraj vôbec netrávi veľa času a omnoho radšej si s priateľmi zatelefonuje, než aby ich sledoval na sociálnych sieťach. "To, čo je na Instagrame, je naozaj reálny život, ktorý žijem. Nič navyše tam nie je. Ani veľa ľudí nesledujem, pretože na to nemám čas. Sociálne siete sú pre mňa naozaj len doplnok k práci." O to viac ho úspech zaskočil, ale aj potešil.

Otcovstvo mu pristane. Žiari šťastím Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cvm1KcusDgJ/

Umelec, ktorý má viac-menej pracovné leto, keďže okrem seriálu Hranica natáča aj nové televízne projekty, si dovolenku s rodinou odkrútil už v máji. Počas letných mesiacov vyráža skôr na kratšie výlety po Slovensku a Česku. Kvôli situácii s požiarmi, ktoré sa šíria v Európe, dobre zvažuje, či vôbec v blízkej dobe k moru ešte vyrazí. "Všade je teplo. Veľké teplo! A vo svete sa deje strašne veľa vecí, takže možno ostaneme na Slovensku. Tu je bezpečne," zveril sa nám na záver obľúbený herec a influencer.

VIAC FOTIEK NÁJDETE V NAŠEJ FOTOGALÉRII...