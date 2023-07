Hľadala dobrého manžela, chcela si založiť rodinu a nakoniec skončila bez partnera a s novými silikónmi. Reč je o plavovlasej Natálii, ktorá sa v show Svadba na prvý pohľad prezentovala ako jemná hanblivka, nájdenému manželovi nechcela dať ani len pusu.

Natália Mykytenko, ktorú diváci poznajú z českej verzie šou Svadba na prvý pohľad, je zamilovaná až po uši. Hoci jej v sociálnom experimente našli partnera, ktorý sa k nej podľa odborníkov hodil, ona Františka odmietla. Nepriťahoval ju ako muž, a tak ich vzťah po šou nepokračoval.

Po šou sa nechala niekoľkokrát vylepšiť, dala si spraviť umelé prsia aj zákroky na tvári. Svoju štíhlu postavu a vnady rada ukazuje aj na fotkách a inak tomu nie je ani teraz. Aktuálne je jej Instagram zaplavenými odvážnymi fotografiami, no pôsobí vyrovnane a spokojne so životom, aký teraz má.

„Pamätám si na tú krásnu dievčinu zo Svadby... Kam zmizla? Predtým, ako si dostala nové prsia, nechala si napichať pery a neviem čo ešte... bola si krásna a prirodzená... teraz sa o kráse nedá hovoriť vôbec... Menej je niekedy viac," napísala tvrdý komentár istá Veronika.