Kto by to bol povedal, že sa na slovenskom festivale objaví taká svetová megastar, ktorá zatieni takmer všetkých hudobných interpretov? Táto žena vyzarila dych azda každému!

A to hlavne preto, že ju na festivale GRAPE asi nikto nečakal! Aktuálne jedna z najväčších hollywoodskych hviezd, dcéra Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis, Lilly Deep Rose sa objavila po boku jednej z hudobných interpretiek. Po vzhladnutí mega úspešnej seriálovej série THE IDOL azda nikto nečakal, že sa Lilly verejne prizná so vzťahom so známou raperkou. O to viac, že ju fanúšikovia uvidia bok po boku, v Trenčíne...

Lilly Deep Rose v hlavnej úlohe seriálu The Idol. Zdroj: HBO

Kto je 070 Shake?

25-ročná raperka z New Jersey, vlastným menom Danielle Balbuena, je dominikánskeho pôvodu, vyrastala v North Bergene, kde sa stala basketbalovou hviezdou na strednej škole. Časť jej mena "shake" dokonca pochádza z pohybu, ktorý vykonávala na ihrisku - "shake weave". 070 Shake prvýkrát vstúpila do hudobného priemyslu v roku 2015 ako súčasť 070 Music Collective. V roku 2018 vydala svoje prvé sólové EP s názvom Glitter. Odvtedy jej hudobná kariéra prekvitá. Rapperka si zabezpečila nahrávaciu zmluvu s vydavateľstvom Kanyeho Westa GOOD Music a vydala dva štúdiové albumy Modus Vivendi a You Can't Kill Me. 070 Shake tiež predskakovala také veľké mená ako Kid Cudi, Coldplay a The 1975 a objavila sa dokonca na dvoch skladbách z Westovho albumu Ye, Ghost Town a Violent Crimes. Nuž, talent!