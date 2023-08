Organizátori festivalu GRAPE zvolili pre tento ročník tému Mirror Mirror. Ako sa s outfitom v tomto duchu popasovala Bejba Rusnáková?

Tohtoročný festival GRAPE otvorí návštevníkom svoje brány 11. a 12. augusta. Nebude medzi nimi chýbať ani Beáta Bejba Rusnáková, ktorú môžete poznať z televíznej show Ruža pre nevestu.

Organizátori festivalu zvolili pre tento ročník tému Mirror Mirror a EMMA Bejbu vyzvala, aby zo svojho šatníka vybrala kúsky, ktoré by si na festival obliekla, aby sa čo najviac priblížila zadanej téme. VÝSLEDOK SI POZRITE VO VIDEU:

Tmavovláska zvolila džínsový top, lesklé strieborné nohavice, pohodlné tenisky a nezaskočí ju ani prípadný dážď. Vizáž doplnila trblietkami, ktoré sú na festivaloch horúcim trendom. Priznala sa nám, že je vyslovene kabelkový typ a v šatníku nemá žiaden ruksak. "Kabelku som schopná vziať si so sebou aj do lesa na túru," vraví so smiechom Bejba. Čo poviete na jej outfit v štýle Mirror Mirror?