Kráľovná slovenského Instagramu a sexbomba Lucia Javorčeková si vie užívať život plnými dúškami. Od leta nepretržite cestuje po tých najkrajších destináciách. Hádajte, kde vystavuje svoje zvodné telo tentokrát!

Korona, nekorona, Luciu a jej priateľ, umelec Kristiána Grejtáka cestovanie neodradilo. Práve naopak! Ihneď ako bolo možné po prvej vlne pandémie vycestovať zo Slovenska, namierili si to na romantický ostrov Santorini. Lucia si tam plnila svoje pracovné povinnosti a spojili tak príjemné s užitočným. Hviezda Instagramu je so svojimi neuveriteľnými 1,8 milióna followermi známa už po celom svete. Mimoriadny úspech zaznamenala nielen v Taliansku, kde sa preslávila pod prezývkou "mozzarelona" vďaka svojmu bujnému poprsiu, ale aj v Grécku, kde ju doslova na rukách nosia. Tentokrát sa presnula do obľúbeného letoviska Slovákov, do exotického Dubaja, kde relaxuje na pláži spolu s ďalšimi priateľmi, medzi ktorými nechýba ani bývala Miss Magdaléna Šebestová. Pozrite, aké horúce pozdravy posiela Lucia svojim fanúšikom...

Bohyňa: Lucia Javorčeková prežíva druhú vlnu pandémie aktuálne v Dubaji. Zdroj: Instagram.com/luciajavorcekova