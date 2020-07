Známa speváčka hovorí o svojom priateľovi ako o láske na prvý pohľad. Zrejme aj preto mu povedala "áno," len po niekoľkých mesiacoch randenia.

Demi Lovato prekvapila svojich fanúšikov obrovskou novinkou. Bude svadba! O zásnubách informovala prostredníctvom sociálnyh sietí, kde zverejnila sériu romantických fotiek z pláže v Malibu, kde pred ňu pokľakol o rok starší herec Max Ehrich.

Budúci ženích pri výbere zásnubného prsteňa rozhodne nešetril. Na ruke speváčky sa blyští obrovský diamant z dielne celebritného klenotníka Petra Marca len necelé štyri mesiace po tom, ako sa na verejnosť prevalila informácia o ich vzťahu.

"Vedela som, že ťa milujem od chvíle, kedy som ťa po prvýkrát stretla. Bolo to niečo, čo neviem opísať ani vysvetliť niekomu, kto nezažil niečo podobné. Nikdy som sa v mojom živote necítila byť tak bezpodmienečne milovaná niekým (okrem mojich rodičov), kto by ma prijal spolu aj so všetkými mojimi chybami. Je mi cťou stať sa tvojou manželkou, milujem ťa a teším sa na náš spoločný rodinný život," napísala dojatá speváčka na Instagram.

