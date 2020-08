Počas uplynulého víkendu prežila známa speváčka svoj najkrajší deň v živote. Fanúšikov nenechala dlho čakať a pochválila sa im svadobnými zábermi. Pozrite, ako jej to pristalo!

Veronika Strapková povedala počas uplynulého víkendu svoje "áno" partnerovi Filipovi, s ktorým tvorí pár osem rokov. Dvojica svoj veľký deň prežila v kruhu rodiny a najbližích priateľov. Neveste to v snehobielych šatách nesmierne pristalo a na fotkách, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach, doslova žiari šťastím. Čipkované šaty s hlbokým výstrihom na chrbte zladila s jemným zapletaným účesom s gorálkami a decentným mejkapom.

"A tak po 8 rokoch šťastia sme sa spolu rozhodli vykročiť do ďalších už ako manželia. Verím, že šťastnou nohou. Lebo tam, kde je láska, tam sa dejú zázraky. A ja ďakujem za tento náš zázračný moment. Ďakujem za krásne slová v kostole a za to, čo pre mňa tento moment znamenal. A preto, že vás mám rada, rozhodla som sa oň s vami podeliť,"napísala Veronika deň po svadbe na Instagram, kde sa podelila o dojímavé zábery z obradu.

"Ten deň som si predstavovala asi stokrát. A možno aj viac. A v duchu som si priala len jedno. Aby bol ten deň o láske a aby pri ňom s nami mohli byť tí, ktorí pri nás stoja celý život. Rodina a priatelia ktorých poznáme tak dobre, že sú vlastne druhou rodinou. A tak som si priala aby ľudia odchádzali šťastní a vďaka tomu aj my. A neviem čím som si to zaslúžila, ale ten deň bol ešte krajší ako som dúfala. Ďakujem z celého srdca ľuďom čo na nás mysleli a aj tým, čo boli s nami. Snažili sme sa to urobiť v komornejšom duchu a niekoľko milovaných mi chýbalo, ale verím, že sa stretneme v týchto dňoch a budeme ďalej oslavovať dar lásky. Lebo to je krásna oslava," prezrádza Veronika.

"Ďakujem za tú energiu, ktorú si prinesiem do ďalšieho života ako symbol jedného krásneho konca čias chodenia a ako začiatku nového života v úlohe Filipovej manželky. Vraví sa, a ja súhlasím, že šťastie sa kúpiť nedá a to štastie sa tam objavilo a ja som si z neho ukrojila taký veľký kus ako som len vedela. Ďakujem! A jedine čo ma mrzí je, že sa ten čas nedal spomaliť. PS: Som plná pocitov a vďaky a chcem sa o ne podeliť," dodáva sympatická speváčka na Instagrame, kde sa ku gratuláciám pripájajú fanúšikovia, ale aj známe tváre slovenského šoubiznisu. Mladomanželom blahoželáme a prajeme veľa krásnych spoločných rokov!

