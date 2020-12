Zlatica Puškárová sa vďaka svojim trom chlapom doma rozhodne nenudí. Najväčšiu radosť jej robia milovaní synovia Leo a Adam, ktorí sú vášnivými zberateľmi už od malička!

Obľúbená moderátorka sa pomerne často svojim fanúšikom na Instagrame prihovára a prezrádza aj čo to zo svojho súkromia, píše Žena.sk. Snímky, ktoré by ukazovali, ako býva spoločne aj so svojou rodinkou, by ste však na jej sociálnych sieťach hľadali márne. Teraz ale urobila výnimku. Zlatica ukázala, ako to vyzerá v izbe malého Adamka a Lea. Podľa videa možno vidieť, že chalani sú vášnivými zberateľmi a milovníci zvierat. "Kráľovstvo zvierat Leo a Adam," napísala k záberom.

