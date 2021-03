Mnaželia Kandráčovci sa môžu pýšiť nielen útulným bývaním, ale aj krásnou záhradou, ktorá v letných mesiacoch hýri všetkými farbami.

Vonku sa už pomaly začína zjarnievať, a tak nás slnečné počasie čoraz viac láka tráviť čas na našich záhradkách. Rovnako je to aj v prípade Ondreja Kandráča a jeho rodiny, ktorá si svoju nádhernú oázu pokoja užíva vždy, keď je to možné.

To, ako vyzerá záhrada u Kandráčovcov na Pereši, je však výsledok Ondrejovej manželky Eriky. Muzikant v nej totiž prevažne iba kosí trávu, pretože na viac aktivít čas nemá, píše Žena.sk. Erike to ale neprekáža, pretože práca v záhrade ju baví a je to pre ňu istý relax. Tento rok má už dokonca za sebou aj prvé sadanie. "Vitaj, jar. Záhrada nám po zime opäť pomaličky ožíva. Mám veľmi rada toto obdobie, keď vidím prvé púčiky. Keď cítim vôňu jari. Sadili ste už niečo?" prihovorila sa svojim sledovateľom na Instagrame pod fotkou, na ktorej drží čerstvo zasadené sirôtky.

Pozrite, čo všetko ukrýva ich malý kúsok raja, v ktorom je okrem relaxačnej zóny so záhradným sedením aj množstvo zelene či priestor na pestovanie vlastného ovocia a zeleniny.

Viac fotiek nájdete v našej FOTOgalérii.