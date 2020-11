Známa rádiová spíkerka sa stala po prvýkrát maminou, pričom tehotenstvo sa jej podarilo po celý čas držať v tajnosti. Prezradil ju napokon jeden detail!

Monika Mona Zázrivcová sa momentálne spolu s partnerom venuje dokončovaniu ich vysnívaného domu. S fanúšikmi sa tak na Instagrame pravidelne delí o rôzne novinky a zmeny v ich štýlovom bývaní, ktoré si svojpomocne zariaďujú. To, že sa ich rodina čoskoro rozrastie o prvé bábätko, prezradila detská postieľka, ktorú ukázala na niekoľkých záberoch ich novej spálne. V komentároch na to vtipne upozornila aj herečka Kristína Tormová, ktorá zrejme o veľkej novinke vedela už skorej. "Počkaj, ty si už niekde prezradila, že máš bandero väčšieho vzrastu s človekom vnútri?"

Čerstvá mamina napokon neváhala ukázať aj do detailov zariadenú detskú izbičku, v ktorej rovnako, ako vo zvyšku domu, nesmú chýbať ručne vyrobené doplnky z domácej dielne. To, že má svoj poklad už doma, pezradila neskôr v jednom zo svojich posledných príspevkov.

„Bola to jazda a bude ešte lepšia! Pred 2 týždňami sme sa stali rodičmi malého Viktorka. Zoznámte sa s týmto fešákom. Tento úžasný poklad bol v brušku spokojný, či už na stavbe, alebo na chalupe, alebo vo vode, čo je super, lebo pokojne zaspí aj pri vŕtačke. Najväčší motivátor na dostavbu domu a tvorbu záhrady, lebo chceme, aby mal krásne detstvo so špinavými kolenami od trávy,“zverila sa na Instagrame známa moderátorka, ktorá si svoje súkormie stráži natoľko, že sa jej tehotenstvo podarilo utajiť až do úplného konca, píše Pluska.sk. Rodinke gratulujeme a prajeme najmä veľa zdravia!

Viac fotiek nájdete v našej FOTOgalérii.