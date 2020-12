Bývalá modelka sa rozhodla urobiť ďalšie radikálne rozhodnutie. Tentokrát so svojimi vlasmi.

Silvia Kucherenko tento rok výrazne zmenila imidž. Po tom, ako vyhlásila návrat k prirodzenosti, dala zbohom svojím povestným perám či platinovým vlasom. Bývalá modelka si svoje rozhodnutie nevie vynachváliť a niet sa čo čudovať, vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým!

So svojimi zmenami sa pravidelne delí na Instagrame, kde ju sleduje viac ako pol milióna fanúšikov. Najnovšie sa im pochválila novým účesom. Dlhej hrive dala zbohom a vlasy si nechala ostrihať na "dlhšieho boba," čo je medzi celebritami v poslednom čase obľúbený účes. A takáto radikálna zmena jej naozaj vyšla, čo poviete?

"Nikdy by som nepovedala, že na tých foto je tá istá osoba. Dávam to sem, lebo sa stretávam (veľmi často s názormi), že baby si dávajú zbytočne umelé veci a je to pravda. Častokrát je to na škodu (tie také komické úpravy mám na mysli) lebo to vyzerá presne komicky, len nie pekne a dobre. Čiže nechajte si poradiť , keď vám okolie povie že to je už veľa," priznáva blondínka s odstupom času na sociálnej sieti.

Viac fotiek nájdete v našej FOTOgalérii.