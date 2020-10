Meno Zuzana Plačková je známe mnohým, predstavovať by ju už bolo zbytočné. Vždy upravená, módne oblečená a vyzerajúca ako z časopisu. Aj vďaka tomu sa stala populárnou na Instagrame. No i Zuzka je len človek a jej začiatky vzhľadu neboli vždy rovnaké. Pamätáte si aj na takúto Plačkovú?

Vráťme sa do čias, kedy Zuzana Plačková bola ešte len malé káčatko, ktoré už vtedy síce vytŕčalo z davu, no vylepšená plastikami ešte nebola. Totižto, vráťme sa do čias, kedy známa Zuzka bola ešte len pubertiačkou a jej vzhľad bol úplne odlišný. Spoznali by ste i takto Zuzanu? FOTO nájdete v našej galérií.