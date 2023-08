Festival Grape je v plnom prúde a EMMA magazín nesmie chýbať. Zmapovali sme tie najštýlovejšie outfity. Pozrite na ne!

Ak ste aj vy v centre diania, príďte do nášho EMMA stanu, kde na vás čaká tím šikovných vizážistiek. Vezmú vás do parády a vykúzlia vám očarujúce festivalové líčenie a účesy, vďaka ktorým budete počas festivalu žiariť s dokonalou vizážou a účesmi! A pozor: ak budete mať šťastie a natrafí na vás náš tím, ktorý váš outfit vyhodnotí ako štýlový, získate prestížnu pečiatku Style Icon approved by EMMA!

Do nášho EMMA stanu zavítala aj známa influencerka LauRen, ktorá sa preslávila tým, že jej outfity sú na každom festivale najpútavejšie. Ako vyskladala ten dnešný? „Kúpila som to časom, ale zdobenie čapice som vyrábala sama. Trvalo to asi päť hodín,“ prezradila o extravagantnej pokrývke hlavy, ktorou pútala pozornosť.

Aké sú jej dojmy z festivalu a ako štýlovo je ubytovaná, sa dozviete vo VIDEU.

FOTO štýlových outfitov nájdete v GALÉRII.