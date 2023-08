Z tej ceny sa vám zatočí hlava!

Lucia Mokráňová má popri mamičkovských povinnostiach plné ruky práce so stavbou domu a zrubu zároveň. Veci sa trochu skomplikovali, pretože s takýmto zdražovaním nepočítali a urobilo im to škrt cez rozpočet. Pre Topky.sk Lucia prezradila, prečo sa stavba domu spomalila a koľko už investovali do ich nového luxusného zrubu. Takúto sumu niekto nezarobí ani za celý svoj život!

PRVÉ ZÁBERY LUXUSNÉHO ZRUBU LUCIE TU!

„Teraz sa sťahujeme, staviame dom a staviame aj chatu a bohužiaľ sme uprednostnili chatu, aby sa dostavala skôr než dom, lebo tej už chýba len kúsok, takže zatiaľ ideme do prenájmu a vlastne postupne budeme stavať aj chatu aj dom. A nejako to dokončíme, no je to veľmi teraz také náročné obdobie, ale tak verím, že to zvládneme," prezradila Lucia pre Topky.sk.

Mokráňová urobila dcére na jeden rok luxusnú párty v boho štýle a v hoteli. Zdroj: instagram

„Áno je to veľmi náročné finančne, to je teda. To sme ani vlastne... My sme do týchto projektov išli vtedy, keď vlastne nebolo ešte všetko také drahé a vlastne tým, že sa všetko zdražuje, tak sa nám trošku tak spomalili tie stavby," priznala Lucia pre Topky.sk.

A koľko to teda stojí? "To sú veľmi vysoké ceny no. Za ten zrub, ktorý momentálne stojí vlastne ešte bez okien to je okolo 500-600 tisíc eur. Môj priateľ, keď niečo stavia, alebo keď chce niečo, aby sme spolu robili, on to chce mať premakané do detailov. Že on nechce postaviť nejakú drevenicu, ktorá bude stáť 150-tisíc, možno ani to nie. Chce proste, aby to bolo také, že keď tam človek príde, aby mal z toho zážitok a nejaký pôžitok. Takže bude to pekné," vysvetlila Lucka pre Topky.sk.