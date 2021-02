Meghan Markle sa s Harrym opäť prihovorili fanúšikom prostredníctvom videohovoru, ktorí si nemohli nevšimnúť zmeny nielen na budúcej dvojnásobnej mamine, ale aj na jej manželovi!

Po tom, ako sa dvojica zabývala za veľkou mlákou, začala žiť celkom iný život, aký viedla donedávna. Pred časom sa dokonca začalo hovoriť o herečkinom veľkolepom návrate pred kamery a najnovšie sa spoločne rozhodli podpísať lukratívne zmluvy s nahrávacou spoločnosťou Spotify a Netflix.

Krátko na to, ako manželia vyzradili do sveta svoje sladké tajomstvo, sa fanúšikom prihovorili prostredníctvom videohovoru. Svoj nový podcast pre Spotify s názvom Archewell Audio tentokrát okorenili tým, že Harryho (36) a Meghan (39) mohli diváci nielen počuť, ale aj vidieť. Krátke video sa okamžite začalo šíriť internetom rýchlosťou blesku. Fanúšikovia boli totiž zvedaví, či je Meghan vidieť tehotenské bruško. Veľké prekvapenie sa však nekonalo. Budúca dvojnásobná mamička totiž sedela na gauči so založenými rukami na kolenách.

Ako informuje britský denník Daily Mail, vojvodkyňa si pre svoj veľký "comeback" obliekla citrónové šaty nad kolená značky Oscar de la Renta v hodnote viac ako 3 000 eur, píše Pluska.sk. Tvár jej zdobil decentný mejkap a jemne vlnité vlasy. Keď bola ešte právoplatnou členkou kráľovskej rodiny, nosila prevažne drdol a na hlave mala poväčšine klobúk.

Princ Harry mal oblečenú bielu košeľu, Meghan vyvetrala šaty za 3000 eur! Zdroj: Profimedia

Po príchode do Ameriky sa však vrátila k svojmu "hollywoodskemu štýlu" a ako sa zdá, Harry si život bez kráľovských pravidiel taktiež nevie vynachváliť. Po odchode z Veľkej Británie nezmenil totiž len štýl obliekania, ale aj gestikuláciu. Vo videu vidieť, ako vášnivo rozhadzuje rukami a tiež sedí obkročmo. "Princ Harry vyzerá americkejšie a je dominantný, Meghan je skôr zdržanlivá," povedala pre britský denník expertka na reč tela Judi James.

Harry s Meghan podľa Daily Mailu poznajú pohlavie svojho druhého potomka. To, či bude mať malý Archie (1) sestričku alebo bračeka, si však nechávajú pre seba. Meghanino tehotenstvo vyvolalo obrovský ošiaľ nielen v médiách, ale aj medzi bookmakermi, ktorí uzatvárajú stávky, ako sa bude bábätko volať. Dvojica síce našepla, že ich dieťa nedostane "kráľovské meno", no aktuálnymi favortimi sú aj napriek tomu mená ako Alfie, Alexandra, Alžbeta, Philip, Charles či Diana.

