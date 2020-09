Americká herečka prekvapila fanúšikov veľkou novinkou. Po šiestich rokoch manžestva sa jej rodina rozrastie o prvé bábätko!

Slovenský, ale aj zahraničný šoubiznis sa teší obrovskému babyboomu a v poslednom čase sa v ňom čoraz viac skloňuje slovo tehotenstvo. Najnovšie sa radostnou správou pochválila Ashley Tisdale, ktorá sa mamou stane po prvýkrát ako 35- ročná. To, že čaká bábätko, oznámila prostredníctvom sociánych sietí, kde zvrejnila sériu fotiek, na ktorej sa jej pod šatami rysuje rastúce bruško.

Ashley sa spolu s manželom, hudobníkom Christopherom Frenchom, tak v priebehu najbližších mesiacov stanú po prvýkrát rodičmi. Symaptická blondíkna sa netají tým, že do rodičovstva sa nehrnula hneď po svadbe a otvorene rozpráva o tom, že na to jednoducho potrebovala čas aj napriek tomu, že okolie očakávalo prvý prírastok do ich rodiny už omnoho skorej.

Herečke to nesmierne pristane a na fotkách doslova žiari šťastím. Po ich zverejnení ju fanúšikovia zahrnuli gratuláciami, ku ktorým sa pridali aj známe tváre vrátane Vanessy Hudgens, Ashley Greene, Hillary Duff či Emmy Roberts, ktorá je rovnako v radostnom očakávaní.

