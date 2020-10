Z Adele je už niekoľko mesiacov doslova iný človek. Speváčka si svoj nový imidž užíva plnými dúškami, o čom svedčia aj dych berúce fotky, ktoré uverejňuje na sociálnych sieťach.

Britská hudobníčka začala po rozvode s pravidelným cvičením a radikálnou diétou, vďaka ktorej sa jej podarilo zhodiť viac ako neuveriteľných 50 kíl a so svojou premenou ani zďaleka neprestáva, píše Pluska.sk. Speváčka je na rozdiel od iných celebrít na sociálnych sieťach pomerne málo aktívna, no o to viac sa jej vždy podarí prekvapiť fanúšikov, keď uverejní na Instagrame nové fotky. Najnovšie sa pochválila sériou záberov, na ktorých opäť vidieť, ako jej to nesmierne pristane. Veď posúďte sami v našej FOTOgalérii!