Finalistka súťaže Miss Slovensko 2023 oznámila prostredníctvom svojho Instagramu krásnu správu.

„Konečne vám môžem oznámiť, že som finalistkou Miss Slovensko 2023. Držte mi place, bude to náročná cesta, ale zároveň ma veľmi teší, že môžem zastupovať celú našu rómsku komunitu,“ hovorí Vanessa Gáborová vo videu, ktoré zdieľal jej priateľ Tanko.

„Som pyšný na to, akú mám nevestu. Vždy som vedel, že ona si zaslúžia niečo veľké od života, lebo je výnimočná.“ Pár tvoria už viac ako tri roky a obaja sa hrdo hlásia k rómskej komunite, navyše, dvojica sa zasnúbila len prednedávnom v Dubaji. „Povedala áno. Ani neviem ako začať, ale je to neskutočný pocit, emócie stále neutíchajú, stále sa mi trasú ruky a srdce bije, ako blázon,“ pochválil sa zásnubami dvojnásobný bronzový medailista z majstrovstiev Európy.

Najnovšie šokujú ďalšou krásnou správou. „Čakáme bábätko. Od života sme dostali najkrajší darček. To, že k nám na svet príde nový zmysel života. Neviem slovami opísať šťastie, ktoré momentálne prežívame. Nesmierne sa na teba tešíme. Sme najšťastnejší v celom vesmíre,“ napísala Vanessa.