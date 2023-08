×

Španielska sála Pražského hradu bude v stredu 30. augusta hostiť 20 finalistiek a finalistov súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2023 pre Českú a Slovenskú republiku. Súťaž Elite Model Look je najprestížnejšia modelingová súťaž na svete, do ktorej sa každý rok prihlásia statisíce záujemcov z celého sveta.