Spolupracoval s hollywoodskymi hviezdami a najkrajšími modelkami sveta, no dnes filmár Mike Urdaneta žije odlišný život. EMME prezradil, čo ho k tomu viedlo.

Beyoncé má vraj veľmi zničené vlasy a Alec Bald­win povesť nepríjemného chlapíka, ktorý vrieska na ľudí. Hugh Jackman je veľký profesionál a sexualita, ktorá sršala zo Susan Sarandon, sa nedá ani opísať. Všetci v štábe by jej boli zniesli aj modré z neba, keď sa na nich usmiala. To je len zlomok z osobných skúseností s hviezdami, ktoré má Američan Mike. Živil sa ako zvukový technik, pracoval na filmoch, známych seriáloch a televíznych šou, neskôr presedlal do reklamnej brandže, kde sa vraj točia omnoho väčšie peniaze, a v port­fóliu má spolupráce s najvychytenejšími svetovými značkami.

Herec Alec Baldwin bol prvou veľkou hviezdou, s ktorou Mike pracoval. Zdroj: Shutterstock

To všetko mi Mike vyrozprával pri raňajkách na thajskom ostrove Koh Phangan, kde sme sa stretli. Nie, neužíval si tam dovolenku v niektorom z rezortov. Pred vyše tromi rokmi sa tam odsťahoval a začal úplne nový život, ktorý sa s tým predošlým nedá ani porovnať.

Filmový svet na dosah ruky

Spoznali sme sa pri natáčaní videa pre jedno malé jogové centrum na ostrove. Prišiel kučeravý chlapík, rozložil si pár svetiel, nastavil kameru a mikrofón, a kým som čakala na svoj výstup, s úsmevom poznamenal, že pracoval s miliónovými rozpočtami a v 300-členných filmových štáboch, takže toto bude „brnkačka“. Obočie mi vyletelo až k temenu hlavy. Čo tu, preboha, robíš? A prečo nenatáčaš niekde na Bahamách s Bellou Hadid, ale so mnou tu na konci sveta? Napriek značne oklieštenému rozpočtu a menej lukratívnej spoločnosti Mike pôsobil až podozrivo spokojne. Keď mi rozpovedal celý svoj príbeh, všetko bolo zrazu nad slnko jasnejšie.

Mike začal študovať herectvo na univerzite v New Yorku, no napokon promoval z filmovej tvorby. Zdroj: Archív M. Urdanetu

Na úvod sa však musíme presunúť do mekky filmového priemyslu. Kde sa totiž väčšina hollywoodskych príbehov končí, tam sa ten Mikeov iba začína. „Vyrastal som neďaleko Los Angeles a neskôr som sa tam kvôli práci presťahoval. Moje detstvo sa identifikovalo s televíznymi šou a seriálmi, veľa času som trávil pred televízorom. Takže filmári a popkultúra mali na mňa veľký vplyv už odmala. To, že som vyrastal v blízkosti továrne na sny a mal som k nej prístup, spôsobilo, že to pre mňa nebol len nejaký vzdialený sen, ale realita, kam sa môžem dostať.“

Keď sme mali točiť s Beyoncé, čo sme dopredu nevedeli, lebo sa okolo toho robili veľké tajnosti, prišiel za nami niekto z jej manažmentu a dal nám prednášku o tom, že o chvíľu príde veľká hviezda a nemáme s ňou nadväzovať ani očný kontakt. Mike Urdaneta

Od matematiky k herectvu

Jeho cesta k štúdiu na filmovej škole nebola úplne priama. „Bol som dobrý v matematike a bavila ma, ale mal som istú formu dyslexie, prehadzovalo sa mi plus a mínus, tak­že som sa nikdy nedopracoval k správnemu výsledku, aj keď postupy som zvládal. A tak mi mama navrhla, aby som skúsil radšej školské divadlo. To sa mi zapáčilo, takže som potom absolvoval kurzy herectva, študoval som múzické umenie aj na strednej škole a na konzervatóriu v L. A. Chcel som byť komediálnym hercom,“ spomína na svoje začiatky.

Po 11. septembri 2001 sa ekonomika zrútila a jediný džob, ktorý získal, bolo držať mikrofón na pľaci, čo bolo veľmi biedne platené. Zdroj: Archív M. Urdanetu

Dostal sa dokonca na herectvo na univerzite v New Yorku, z čoho bol spočiatku nadšený. Po prvom študentskom filme, v ktorom hral, sa v ňom však niečo zlomilo a omnoho viac ho začala fascinovať práca filmárov za kamerou. A tak prehodil výhybku a v škole zmenil odbor. Napokon promoval z filmovej tvorby. „Naučil som sa zo všetkého trochu, mám základy z každého odvetvia, technické skúsenosti, ako všetko spolu súvisí pri natáčaní. Ako členovi štábu mi to šlo dobre. Ale ak chceš byť veľký filmár, musíš mať peniaze alebo pochádzať z bohatej rodiny, aby si ľuďom ukázal, čo dokážeš, a vybudoval si portfólio. Spočiatku totiž pracuješ často zadarmo.“ Začínal ako osvetľovač a pomocník pri natáčaniach. A potom prišiel 11. september 2001. Ekonomika sa zrútila a jediný džob, ktorý získal, bolo držať mikrofón na pľaci, čo bolo veľmi biedne platené.

