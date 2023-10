Juraj Mokrý tvoril pár s herečkou Dianou Mórovou, majú spolu syna Quida. Ako sa zabávačovi darí dnes?

Juraja Mokrého svojho času milovali tisícky divákov, neskôr sa stiahol do úzadia a nebolo o ňom veľmi počuť. Dokonca zahviezdil aj v tanečnej šou Let´s Dance, ktorú po boku pôvabnej Kataríny Štumpfovej vyhral.

Juraj sa po dlhom čase ukázal aj na televíznych obrazovkách, keď prijal pozvanie do Adelinej relácie Trochu inak. ,,Otec predal záhradu, tak som si dovolil…” Mokrý jej daroval oblečenie pre jej adoptované dieťatko so slovami: „Vy ste taká ekologická dvojica, ste schopní lepiť tieto veci z papiera, tak som kúpil oblečenie, aby bolo na svätom prijímaní pekné.” Adela zostala v šoku a so smiechom iba poznamenala: „Ekologický darček vyrobený v Bangládeši!”