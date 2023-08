Gleb je na rapovej scéne známym pojmom. My sme ho vyspovedali krátko pred jeho koncertom na Grape, kde odpálil poriadnu show!

V posledných rokoch sa bez neho nezaobíde žiaden poriadny festival. Raper GLEB, vlastným menom Gleb Veselov, pochádza z Ruska, no udomácnil sa na našej hudobnej scéne, kde jeho tvorba získala veľký ohlas. Nechýbal ani na tohtoročnom GRAPE, kde predviedol nadupanú show. EMMA dostala pozvanie do jeho šatne v backstagei, kde sme sa s ním rozprávali nielen o hudbe, ale, samozrejme, aj o móde.

"Dávam si veľmi záležať na outfite, človek sa musí cítiť dobre, keď ide na pódium. Ja si vyberám veci," nenechal sa zaskočiť a prezradil aj to, kde najradšej nakupuje. "Vintage shopy, online aj high fashion pecky. Je mi to jedno, proste, keď sa mi to páči, všetko si beriem!"

Zároveň priznal, že momentálne prežíva skvelé obdobie. Má niekoľkomesačnú dcérku, ktorá mu robí radosť, veľa koncertuje a podľa vlastných slov má krásny život a nemôže sa sťažovať. Radosť mu určite spravil aj plný stan nadšených divákov počas jeho vystúpenia na festivale, ktorých priviedol do varu.

