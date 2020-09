Ako sa zdá, slovenská herečka Zdena Studenková si pri zariadení svojho bývania dala poriadne záležať. V našej galérii nájdete zábery.

Slovenská herečka Zdena Studenková patrí medzi tie celebrity, ktoré veľmi fotky zo svojho súkromia nezverejňujú. Nedávno sme však mali možnosť po prvýkrát nahliadnuť do jej kráľovstva a to konkrétne do jej kuchyne, keď sa jej partner Braňo Kostka pochválil fanúšikom záberom čerstvo upečeného chlebíka. Len žulová doska stála niekoľko tisíc eur. A čo viac? Otvorte si našu galériu, kde nájdete snímky!