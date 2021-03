Z krásnej moderátorky sa pred mesiacom stala dvojnásobná mamina. Pri pohľade na jej bezchybnú postavu by ste však stopy po tehotenstve hľadali len márne.

Diana Hágerová spolu so svojím snúbencom Romanom Juraškom prežíva jedno z najkrajších životných období. K prvorodenej dcérke Izabelke sa im v prvej polovici februára narodil synček, ktorý dostal meno Tristan. Obľúbená moderátorka si tak užíva mamičkovské povinnosti, no pri pohľade na ňu by zrejme málokto povedal, že rodila len pár týždňov dozadu.

Dvojnásobná mamina je krátko po pôrode vo skvelej forme. Dôkazom je aj fotka, ktorou na svojom instagramovom profile všetkých poriadne odrovnala. "Ty si nedávno rodila? Kto za teba rodí tie detičky? " pýtajú sa nechápavo v komentároch fanúšikovia. Diana však prezrádza, že nie je všetko tak ideálne, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Celé tehotenstvo sa totiž vôbec necítila dobre. "9 mesiacov nevoľností a človek sa veľmi nezmení," dodala.

Viac fotiek nájdete v našej FOTOgalérii.