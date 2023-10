Americká televízna stanica Disney Channel stála pri zrode najvychytenejších hviezd súčasnosti. Z detských hviezdičiek sú dnes slávni herci a speváci.

Objaviť sa na Disney kanáli a získať rolu v niektorom z filmov či seriálov z produkcie tohto megalomanského koncernu je očividne ten najlepší odrazový mostík do sveta šoubiznisu. Kariéru tu odštartovali už v útlom detstve také hviezdy ako Justin Timberlake, Britney Spears, ale aj milovaná Zendaya či Ryan Gosling, ktorý naposledy zažiaril ako Ken vo filme Barbie.

Vanessu Hudgens a Zaca Efrona vystrelil medzi hviezdy High School Musical. Zdroj: Shutterstock

A to je len zlomok celebrít, ktoré už ako deti obiehali jeden kasting za druhým. Ich rodičia dobre vedeli, že ak prerazia u Disneyho, budú mať dobre našliapnuté rovno do Hollywoodu. Ako je možné, že sa z tejto televíznej stanice stala doslova továreň na celebrity?

Justin Timberlake a Ryan Gosling, priatelia z Mickey Mouse Clubu. Zdroj: Vintag.es

Jedná veľká rodina

Spoločnosť Disney spustila svoj platený televízny kanál v roku 1983. Ešte v tom istom roku získal v Spojených štátoch vyše 600-tisíc predplatiteľov a záujem postupne narastal. Dnes si ho púšťajú v 190 miliónoch domácnostiach, a to len v USA. V časoch najväčšej slávy mal 46 sesterských kanálov po celom svete dostupných v 33 jazykoch. Hlavným zámerom bolo na kanáli vysielať pôvodné relácie, filmy a seriály z dielne Disney, kde dostávali priestor nové mladé talenty. V relácii Mickey Mouse Club, čo bola vlajková loď kanálu, kde sa spievalo aj tancovalo, sa pred tromi dekádami stretli pred kamerami Britney, jej neskoršia rivalka Christina Aguilera, spomínaný Ryan Gosling, kučeravá Keri Russel, ktorú neskôr preslávil seriál Felicity, ale aj dvaja členovia neskoršieho boybandu Justin Timberlake a JC Chasez.

Od roku 2006 si Hannah Montana v podaní Miley Cyrus získala milióny detských fanúšikov. Zdroj: anc

Historicky najúspešnejší originálny film, ktorý sa na Disney Channel vysielal, bol zase High School Musical, ktorý vystrelil na výslnie Zaca Efrona, Vanessu Hudgens aj Ashley Tisdale. Premiéru sledovalo vyše 17 miliónov divákov. Ako Hannah Montana sa na obrazovkách z Disney kanálu objavovala malá Miley Cyrus. Počas piatich rokov natočila štyri série, ktoré mali dokopy takmer sto epizód. Z detskej roly sa Miley vymanila dosť excentrickým spôsobom, keď potrebovala celému svetu ukazovať svoje bradavky ako dôkaz, že už nie je malým Disney dievčatkom, ale vážnou speváčkou, s ktorou si pospevuje celý svet „I can buy myself flowers“. A tu sa plejáda hviezd, ktoré stvoril americký kanál pre deti, ani zďaleka nekončí.

Zendaya

Už odmalička ju matka, ktorá pracovala v divadle, viedla k herectvu. Zendaya si zahrala v mnohých divadelných inscenáciách, až sa v roku 2010 dočkala svojho debutu na Disney Channel ako postava Rocky Blue v sitkome Shake It Up. Účinkovala aj vo filmoch Frenemies či Zapped a v niekoľkých šou z produkcie Disney. Po skončení kariéry na detskom kanáli sa rovno prehupla do seriálu z celkom iného súdka. Euphoria sa vďaka kráske stala hitom stanice HBO a samotná Zendaya ikonou svojej generácie.

Zendaya sa v roku 2010 dočkala svojho debutu na Disney Channel. Zdroj: Getty Images

Selena Gomez

Pred kamerami stála prvýkrát už ako desaťročná v detskom televíznom seriáli Barney & Friends, odkiaľ po dvoch rokoch musela odísť, pretože bola pre program príliš „stará“. Okamžite ju však uchmatli ľudia od Disneyho, kde dostala rolu Alex Russo v seriáli Wizards of Waverly Place, ktorý získal dokonca cenu Emmy a mladú Selenu preslávil po celej Amerike. Po úspešnej premiére sa jej ďalšie úlohy začali doslova sypať. Objavila sa v niekoľkých častiach po boku Miley Cyrus v seriáli Hannah Montana aj v mnohých filmoch. Popri tom sa jej podarilo rozbehnúť spevácku kariéru a z malého, a vraj aj hanblivého, dievčatka sa razom stala svetová diva.

Pred kamerami stála Selena prvýkrát už ako desaťročná. Zdroj: Shutterstock

