Dcéra Vlada Kobielskeho oslávila 16-te narodeniny, je z nej už veľká slečna.

Kobielsky je známy z markizáckeho seriálu Mama na prenájom, kde hrá po boku Kamily Heribanovej, no diváci si ho stále a najviac pamätajú ako seriálového „otecka”. Hrdým rodičom je však aj v súkromí. S manželkou Alenou majú tri deti – syna Kristiána (18), dcéru Kláru (16) a najmladšieho Krištofa (4).