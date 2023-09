Obľúbená speváčka Dara Rolins potešila fanúšikov. Pripravuje pokračovanie veľkolepého koncertu!

Speváčka Dara Rolins oslávila svoju 50tku naozaj veľkolepo, vypredaným koncertom v O2 Arene v Prahe. O jej januárovom koncerte na svetovej úrovni, za ktorý by sa nehanbila ani samotná Beyonce, sa hovorilo ešte dlho potom. Pre mnohých jej fanúšikov to bol nezabudnuteľný zážitok.

Po veľkom úspechu Darinej šou v O2 Arene sa vo februári vyjadril Leoš Mareš, ktorý sa podieľal na organizácii, že bude aj pokračovanie, Dara 2. Dnes je to už isté, potvrdené a oficiálne. Koncert bude 27. januára 2024 a lístky budú v predaji už čoskoro.

Dara fanúšikom prezradila na svojom Instagrame: „Dara 2 bude. Bude 27. januára 2024, takže skoro do roka a do dňa, a ja budem najšťastnejšia, keď si to so mnou dáte zas. Alebo po prvýkrát, to už je na vás."

