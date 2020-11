Telo ako bohyňa! Hoci má naša pop diva pred päťdesiatkou, je živým dôkazom toho, že nič nie je nemožné! Prečo práve tento horúci záber?

Dara pre svojich fanúšikov chystá ďalšiu hudobnú novinku! Jej nový song Pena "chytil" aj vizuálnu podobu, o ktorú sa postaral fotograf Lukáš Kimlička. Spolu s tímom režíroval svoj prvý videoklip, na ktorý je právom hrdý. "Toto je fotka z pripravovaného klipu pre @dararolins_vermi. Je to moja režisérska prvotina. Že by som raz režíroval hudobný klip, som si v hlave vizualizoval veľakrát ale nemal som na to odvahu. Ako fotograf si viem predstaviť konkrétny záber a aj ho pretaviť do fotky. Na kameru som si však nikdy netrúfol, pretože niesom technicky natoľko zdatný. Preto som si na pomoc prizval talentovaného @tomasthurzo ktorého videá sú presne mojím "šialkom" kávy. Že ma na moj prvý klip osloví samotná Dara, to som si nepredstavoval ani v tom najodvážnejšom sne. Aj keď som sa už na výrobe jej klipov podielal, vždy to bolo ako stylista, vizážista alebo art director. Tak sa veľmi teším že naša spolupráca sa zasa posunula o level vyššie," napísal odkaz na Instagrame pre svojich fanúšikov. A my sa už nevieme dočkať výsledku!