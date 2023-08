Princ Harry a vojvodkyňa Meghan sa nevzdávajú a napriek pár neúspechom, škandálom a špekuláciám o ich rozchode sa rozhodli predsa len dobyť Hollywood.

Tentoraz sa pred kameru dvojica nepostaví, Sussexovci využili aktuálnu krízu a protesty scenáristov, kúpili práva na populárny román, ktorý je presnou kópiou ich života, a ponúkli ho Netflixu.

Plánujú produkovať film pre streamovaciu platformu Netflix aj po tom, čo sa počas niekoľkých turbulentných mesiacov rozišli s hudobným a podcastovým gigantom Spotify a prišli o kšeft za 16 miliónov, píše denník Plus JEDEN DEŇ.

MEGHAN a HARRY našli nový spôsob na zarobenie peňazí. Zdroj: Netflix Harry & Meghan

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu údajne kúpili práva na román „Meet Me At The Lake“ od Carley Fortune, ktorý ich podľa odhadov odborníkov mohol stáť až 3 milióny libier. Produkcia bude znamenať ich prvý spoločný projekt mimo kamier, v čase, ktorý by mohol byť zlomovým pre ich televíznu budúcnosť. Neboli by to však oni, ak by svojím počinom nechceli obrátiť pozornosť na svoj „tragický“ životný príbeh.

Kniha, z ktorej sa len za prvý týždeň predalo 37 000 kópií, je romantická fikcia založená na dvoch ľuďoch, ktorí sa vo svojich 30 rokoch zamilujú. Príbeh opisuje aj traumu, ktorej čelila postava, ktorá v detstve stratila rodiča pri autonehode, ďalej sa venuje témam ako užívanie alkoholu a drog, o ktorých princ hovoril vo svojich memoároch. Odkazom na Meghaninu minulosť má byť Toronto, kde sa príbeh odohráva a kde Meghan žila počas natáčania Kravaťákov.