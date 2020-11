Fúúúha, tak toto sa im podarilo tajiť naozaj poriadne dlho! Otvorte si našu galériu, kde nájdete muža, ktorý jej pekne počaroval.

Posledným verejne známym partnerom Diany Mórovej bol známy zabávač Juraj Mokrý, s ktorým má herečka syna Quida. Odvtedy, čo dvojici krachol vzťah, sa však už oficiálne po jej boku žiadny muž neobjavil. Nedávno ale prasklo tajomstvo z jej života, o ktorom zrejme nikto nevedel! A práve v šou

2 na 1 to vyšlo na povrch... "Mne učarilo, ako vyzeral. Vyzeral dobre, bol to známy herec, mal pred tridsiatkou. Povedal mi, poď von, ja ťa odveziem,“ zaspomínala si Diana. A o kom to bola reč? Odpoveď nájdete v našej galérii.