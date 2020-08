A ďalšie bábätko je na ceste. Zdroj tvrdí, že onedlho sa dočkajú svojho potomka. "Ona to bude ešte chvíľu zahmlievať,...."

A je to tu, zdroj hovorí jasne, Rytmusov obľúbený barber Lukáš Valčuha alias Laky Royal a II. vicemiss prestížnej súťaži krásy Miss Czech Republic Natália Kočendová čakajú bábätko! Pre denník Blesk.cz správu o údajnom tehotenstve potvrdil zdroj z okolia zamilovaného páru. "Ona to bude ešte chvíľu zahmlievať, no Lukáš je nadšený," tvrdí zdroj z okolia barbera. Ak je tomu teda naozaj tak, páru srdečne gratulujeme!