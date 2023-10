Dievčenská skupina prerazila vo svete práve hitom Wannabe. Ten sa stal hymnou celej jednej generácie.

„Wannabe“ je debutový singel anglickej skupiny The Spice Girls, ktorý vydali 26. júna 1996. Pätica dievčat ním vtedy odštartovala svoju dlhoročnú hudobnú kariéru, počas ktorej sa stali najslávnejšou ženskou skupinou v 90. rokoch a na prelome milénia.

Videoklip k skladbe bol prvým počinom režiséra Johana Camitza, ktorý sa predtým venoval skôr reklamám. Na konte mal kampane pre Volkswagen, Diesel či Nike. Jeho pôvodný zámer bol natočiť členky Spice Girls v exotickej budove v Barcelone, no pár dní pred filmovaním nezískal povolenie na použitie budovy. Natáčanie tak bolo presunuté do hotela Midland Grand v St Pancras v Londýne.

Vo videu Victoria, Emma, Geri, Mel B a Mel C behajú, spievajú, tancujú a robia neplechu na excentrickej bohémskej párty. Keďže video malo byť natočené na jeden záber, skupina si scénu niekoľkokrát cez noc nacvičovala. Finálne video bolo napokon zostrihané z dvoch záberov a Geri Halliwell si naň nespomína práve v najlepšom: "Video, ktoré si pamätám, bolo veľmi chaotické a bola nám strašná zima. Chceli sme, aby kamera zachytila ​​šialenstvo Spice Girls, ale celé natáčanie bolo doslova nekontrolovateľné."

Po rokoch sa na miesto činu, čiže do hotela s ikonickým schodiskom, kde dievčatá pred 27 rokmi tancovali a spievali "If you wanna be my lover, you gotta get with my friends..." jedna z pätice vrátila. K fotke, ktorú nájdete v našej FOTOGALÉRII, pripísala veľavravné hashtagy ako "spomienky", "priateľky" a "špeciálny deň". A vyzerá tam skutočne dojatá.