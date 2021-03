Bývalá tenisová hviezda Dominika Cibulková sa len pred dvomi dňami vrátila z luxusnej dovolenky na Maledivách, kde oslavovali spolu so svojím manželom desiate výročie svojho vzťahu. Dnes však zverejnila foto, kde jej karanténa asi nič nehovorí... Veď pozrite!

Dva týždne v exotickom raji! Teniska a mamička rozkošného Jakubka si spolu s manželom užívala dva týždne v luxusnom hoteli The St. Regis Maldives Vommuli Resort. Ten je situovaný na súkromnom ostrove, ktorý sa rozprestiera na 9 hektároch sviežich tropických záhrad, bieleho piesku a tyrkysovej lagúny. "Oslavujeme naše 10. výročie, po 8.krát na Maldivách sme si nemohli vybrať lepší hotel pre prvú návštevu s Jakubkom ako tu," napísala známa fashionistka.

Po dvoch týždňoch sa vrátila na Slovensko, no zdá sa, že niekoľko dňovú karanténu, ktorá platí pre všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí pricestovali zo zahraničia nedodržiava tak, akoby mala. Len pred chvíľou zverejnila fotografiu, ktorá mnohých fanúšikov pobúrila. Nastylovaná v luxusných kúskoch značky Dior si vychutnáva pohyb na čerstvom vzduchu priamo v centre mesta. "Out and about", napísala k fotografii na svojom Instagrame, pod ktorou má stále vypnuté komentáre. Treba len dúfať, že nejde o aktuálnu fotku, ale len z archívu jej telefónu...

