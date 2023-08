Čerstvo po tom, čo manžel Sam Asghari podal žiadosť o rozvod kvôli "neprekonateľným rozdielom", sa speváčka na Instagrame podelila o to, ako si v kuchyni vybíja frustráciu. Video varenia omelety vzbudilo opäť medzi fanúšikmi zvláštne pocity a rozbúrilo debatu. Príspevok speváčka následne stiahla.

V teraz už vymazanom videu, ktoré zdieľala na sociálnej sieti, sa Spearsová natočila, ako krája papriku a paradajky a potom do panvice rozbije niekoľko vajec. "Prečo reštaurácie nepodávajú papriky v omeletách ???" napísala pod príspevok, informuje magazín Page Six. "Takto to mám rada!!! Je to jediný spôsob ... sú také sladké !!!" Raňajkový výtvor zakončila plátkom syra a veľkým množstvom korenia.

A zatiaľ čo samotná Spearsová to označila za "jediný spôsob", ako pripraviť omeletu, fanúšikovia o tom neboli až takí presvedčení, práve naopak, video vyvolalo vlnu znepokojenia. Spearsová totiž ani neumyla zeleninu, ktorú krájala a z paprík nevybrala semienka.

Kauza s omeletou prichádza len niekoľko dní po tom, čo sa rozvod Asghariovej a Spearsovej dostal na titulné strany. Britney správu o rozchode sama potvrdila na Instagrame, kde napísala: "Ako všetci vedia, Hesam a ja už nie sme spolu... 6 rokov je dlhá doba na to, aby ste s niekým boli, takže, som trochu šokovaná, ale... nebudem tu vysvetľovať prečo, pretože to úprimne nikoho nezaujíma !!!"

Podľa zdrojov z okolia speváčky, je Spearsová "napriek všetkému, čo sa deje, v skvelej nálade" a "zostáva pozitívna a sústredí sa na budúcnosť".