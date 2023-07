Začínala navrhovaním outfitov pre bábiky, momentálne pôsobí v luxusnom módnom dome. Mata Durikovic dokonca vyvinula jedlú látku!

Slovenská dizajnérka Mata Durikovic, ktorú na Instagrame nájdete pod názvom jej značky MADbyMAD, prerazila v ozajstnom svete módy. Začiatkom roka postavila Londýn hore nohami, keď počas London Fashion Weeku predstavila svoju kolekciu Pink Matrix vyrobenú z bioplastických materiálov a ukázala, že aj luxus môže byť udržateľný a jedlé oblečenie môže robiť udržateľnosť príťažlivou. Na prehliadke dokonca mohli prítomní hostia v hľadisku ochutnať kúsky „látky“ odstrihnuté zo šiat modelky. No to nie je všetko. Mati, ktorá začínala s kreovaním šiat ako malá v detskej izbe šitím pre bábiky Barbie, určite vtedy ani v najodvážnejších snoch nenapadlo, že raz sa bude v životopise pýšiť pracovnou pozíciou v módnom dome luxusnej značky Chanel!

Zladená s Barbie

Pre svoje budúce povolanie mala Mata zázemie už v detstve. „Veľmi rada som sa obliekala ako rôzne princezné. Moja cesta k móde sa začala, keď som mala 4-5 rokov. S babkou som vymýšľala rôzne návrhy na šaty pre mňa a moje bábiky Barbie. Nenápadne ma podporovala v tvorbe – zvykla mi povedať, že už nevládze a musím to dokončiť sama. Chytila som teda zicherky a začala šaty pre seba aj pre svoje barbiny spájať. Trvala som totiž na tom, že musíme mať s bábikami rovnaké outfity,“ smeje sa mladá umelkyňa a upozorňuje, že zicherky ostali jedným z prvkov, ktoré používa vo svojej tvorbe dodnes. „Babka ma v tom veľmi podporovala. Bola pre mňa štartovací bod, predstavila mi rôzne ručné techniky ako štrikovanie, háčkovanie či šitie. Dokázala mi priblížiť kúzlo pretvárania vyhodených odevov na nové, vyberala ich dokonca z koša. Už vtedy žila udržateľne. Uzavreli sme aj biznisovú dohodu, podľa ktorej mi jeden návrh na šaty ušila za 10 slovenských korún. Tvorili sme spolu zimnú, letnú kolekciu a kolekciu večerných šiat.“

Ako jedenásťročná sa Mata prihlásila do súťaže na návrh outfitov pre hlavné charaktery v časopise Witch, ale neuspela. To bol pre ňu zlom. „Vtedy som sa zaprisahala, že ja vám ukážem! Aj keď som nevyhrala, stanem sa slávnou módnou návrhárkou,“ spomína so smiechom. Odvtedy sa snažila strategicky pripravovať na tvrdohlavo zvolenú rolu svojho budúceho povolania. Prvý plán bol študovať v mekke módy – Paríži. „Neskôr som sa dozvedela, že najlepšia škola s orientáciou na módu je v Londýne. Študovali tam všetky moje idoly, slávni módni návrhári ako John Galliano, Stella McCartney či Alexander McQueen. Podarilo sa mi tam nielenže dostať, ale univerzitu som aj úspešne absolvovala,“ hovorí bio upcycling zero waste módna návrhárka, ako sa sama označuje. „Moju ideológiu volám ,Bio luxury era‘. Snažím sa ňou totiž ukázať, že aj luxusná móda môže byť udržateľná.“

Modely z tvorby Mati Durikovic Zdroj: Mata Durikovic

