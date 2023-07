Obrovský šok! Vo veku 76 rokov zomrela známa britská herečka, režisérka a speváčka Jane Birkinová.

Jane sa preslávila najmä na francúzskej kultúrnej scéne, bola považovaná za sexsymbol 70. rokov a do povedomia vošla aj spolužitím so slávnym francúzskym spevákom a hercom Sergom Gainsbourgom.

Svoju kariéru začala už v roku 1966 ako jedna z modeliek v slávnom filme Zväčšenina režiséra Michelangela Antonioniho. O dva roky neskôr sa presťahovala do Francúzska, kde sa pri nakrúcaní filmu Slogan zoznámila so svojím neskorším manželom Gainsbourgom.

V roku 1969 dvojica vydala svoj najslávnejší a kvôli otvorenému sexuálnemu podtextu aj veľmi kontroverzne prijatý hit Je t’aime, moi non plus.

Teší vás, keď sa povie vaše meno, všetky ženy si okamžite spomenú na kultovú kabelku, na Birkinku?

Skôr ma to trošku hnevá, lebo tú kabelku som si navrhla pre seba. Bolo to ešte v roku 1981, keď som v lietadle z Londýna do Paríža náhodou sedela vedľa prezidenta Hermés a povedala som mu, nech ich značka vymyslí praktickú kabelku. Takú, kde sa žene, ktorá má dieťa, zmestí naozaj všetko. Vtedy mi povedal, aby som si ju nakreslila sama.

A vznikol legendárny model Birkin kabelky, o ktorej dnes sníva každá žena...

Áno, značka bola taká spokojná s mojím návrhom, až si povedali, že ju vyrobia a pomenujú po mne. Vtedy mi ju aj venovali, no mala to byť moja taška. A ani vo sne mi nenapadlo, že o dvadsať - tridsať rokov bude moje priezvisko slávne vďaka kabelke.

Koľko kultových modelov Birkin má v šatníku Jane Birkin?

Jednu jedinú. Čiernu. Je totiž dosť veľká aj ťažká. Odkedy som pred pár rokmi spadla zo schodov a dolámala si kosti, nemôžem nosiť ťažké veci, takže tú kabelku skoro vôbec nenosím. Teraz teraz si veci dávam do vrecák, tam sa mi zmestí všetko, čo

potrebujem.

Vaše meno sa spája aj so slávnou "vzdychajúcou" pesničkou Je t'aime...moi non plus, ktorú pozná celý svet. Pred vyše štyridsiatimi rokmi ste ju naspievali vy a Serge Gainsbourg, čo si o nej myslíte dnes?



Vôbec sa mi nepáči, ja ju doslova neznášam. Aj keď idem v

taxíku a práve ju dávajú v rádiu, prosím šoféra, aby ju prepol. A keď som doma s deťmi alebo s vnúčatami, tiež im hovorím, aby radšej preladili stanicu. Ja nepočúvam žiadnu hudbu, aj doma, aj v aute mám pustené iba rádio.