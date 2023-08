Po úspechu seriálu Iveta sa začalo s natáčaním pokračovania. Herečka Alžbeta Ferencová nám v rozhovore priznala, že dvojka je pre ňu náročnejšia. Prečo?

Alžbeta je úspešná speváčka, venovala sa tiež modelingu, no najviac jej meno zarezonovalo, keď si zahrala hlavnú postavu v seriáli Iveta, ktorý vyvolal u Slovákov zmiešané reakcie. Dej seriálu sa odohrával na východnom Slovensku a zobrazenie niektorých stereotypov mnohých ľudí pobúrilo.

Napriek tomu sa tvorcovia pustili do natáčania dvojky a Alžbeta už má za sebou prvé filmovacie dni. Čo o seriáli prezradila si pozrite VO VIDEOROZHOVORE, ktorý exkluzívne EMME poskytla.

Natáčanie je zatiaľ len v začiatkoch, no podľa scenára už herečka vie, v akých nečakaných situáciách sa Iveta v pokračovaní ocitne. "Je to trošku iné, novšia energia, iní ľudia v rámci obsadenia. V postave Ivety som sa cítila ako doma, lebo som s tou postavou mala podobné nejaké situácie, ktoré som sama v živote zažila. V Ivete 2 už musím zapojiť všetky znalosti, ktoré som získala na jednotke, pretože tá dvojka je o čosi ťažšia pre mňa. Sú tam situácie, ktoré som ešte nezažila alebo by som sa do nich ani nechcela dostať," priznáva Alžbeta.

Zuzana Mauréry a Alžbeta Ferencová ako matka s dcérou Ivetou. Zdroj: Stana Topoľská

Okrem herectva je Alžbeta známa aj ako speváčka. Vystupuje pod umeleckým menom Zea a úspechy žne najmä v Česku, kde žije aj s priateľom. Cíti sa komfortnejšie v role herečky alebo speváčky? "Asi ako speváčka. Herectvo ma extrémne baví, len cítim, že potrebujem ešte zapracovať, aby som sa tam úplne cítila ako doma."

Ako speváčka vystupuje pod umeleckým menom Zea. Zdroj: TONY STEFUNKO

Prezradila, že má rozrobených viacero hudobných vecí a v priebehu budúceho roka by rada vydala album. "Tento rok sme sa v rámci hudby sústredili skôr na veľké vystúpenia, po ktorých som túžila celý život, napríklad festival Pohoda a nejaké jazzové akcie, ktoré boli veľmi krásne. Boli to moje prvotiny s veľkým publikom. Do toho som vkladala hudobnú energiu a v novembri začíname pracovať na nových veciach."

