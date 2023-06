Nové časti Skrytej vášni si aj napriek počiatočnému rozpačitému hodnoteniu divákov, získali svojich fanúšikov. Ako hodnotí herecký výkon Maria Cimarra Martin Mňahončák?

Súčasťou novej Skrytej vášne sú okrem starých známych tvárí aj nové generácie rodiny Reyes - Elizondo. Najvýraznejším je práve syn Juana a Normy, Juan David.

Pekný, silný a s podobným charakterom, ako jeho otec. Je múdry a nenechá sa uniesť vonkajším vzhľadom. K zamestnancom sa správa spravodlivo a s rešpektom, miluje svoju rodinu vrátane mladších súrodencov, s ktorými nezdieľa niektoré vzorce správania, ktoré si zaslúžia kritiku. Snaží sa ich vyzývať k náprave, no len v rozsahu jeho práv. Juan David je úprimný, milujúci, jemný, ale aj odhodlaný, silný a verný svojim princípom, vznešený a do istej miery tolerantný.

Staršie diváčky, ktoré si však pamätajú aj prvú sériu, stále viac zaujíma starý dobrý Mario Cimarro. Toho v aktuálnych častiach dabuje Martin Mňahončák a aj keď si na to viacerí nevedeli zvyknúť, nakoniec mu hlas slovenského herca pristane.