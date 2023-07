Factcool pre Plus size dievčatá Foto: Vanesa Hozáková

Každá žena má nárok na to, cítiť sa v oblečení krásne, nehľadiac na to, aké telesné proporcie jej Boh nadelil. Plus size móda našťastie už dávno nie je len synonymom pre neforemné blúzky. Napriek tomu však veľa plnoštíhlych žien tápe, ako sa dômyselne obliecť a vyzerať ako bohyňa.